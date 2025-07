Wesley ha detto sì, Gasp l'ha convinto. La Roma accelera: offerti 25 milioni

Un'accelerazione poderosa. Proprio come quelle di Wesley França sulla fascia destra. La data del "matrimonio d'interesse" tra il brasiliano e la Roma sembra già in calendario: questione di giorni. Perché l'esterno ha detto sì e il club giallorosso sta cercando in queste ore l'accordo finale con il Flamengo con un'offerta che si aggira attorno ai 25 milioni, bonus compresi. Le pressioni di Gian Piero Gasperini per chiudere in fretta almeno tre dei 5-6 colpi previsti sta producendo evidentemente i suoi effetti. [...] La palla è così passata alla Roma. Che in questo weekend vuole chiudere l'affare. Se il giocatore arriverà in prestito in prestito in sinergia con l'Everton (di proprietà dei Friedkin) o lo acquisterà direttamente la Roma, si capirà nelle prossime ore. Più probabile la prima ipotesi, che consentirebbe di evitare la presenza in bilancio del giocatore per l'attuale esercizio ma invece di aspettare quello successivo quando il club uscirà dal regime del settlement agreement. [...] L'ultima offerta da 25 milioni per l'esterno (bonus compresi, utilizzando la formula del prestito con obbligo di riscatto) è in fase di valutazione da parte del Flamengo. Che, da un momento all'altro, potrebbe comunicare la sua intenzione di definire l'accordo. La richiesta dei brasiliani è sempre stata ferrea: 30 milioni. Ma la Gasp considera Wesley un giocatore fondamentale per il suo gioco propositivo: il terzino è uno di quelli che riparte in velocità e sa fornire gli assist giusti agli attaccanti, oltre a poter giocare anche da quinto di centrocampo. Il suo dato sui dribbling riusciti lo scorso anno parla da solo, 100%, ed è un ulteriore elemento a favore del brasiliano. [...]

(Gasport)