Cagliari, Zortea: "Qui sono contento. L'interesse dei top club? Me lo aspettavo e mi sento pronto per il salto"

SKY SPORT INSIDER - Nadir Zortea, terzino destro del Cagliari e obiettivo di mercato della Roma, ha rilasciato un'intervista al sito dell'emittente televisiva e tra i vari temi trattati si è soffermato sul suo futuro. Ecco le sue dichiarazioni.

Si associa il tuo nome a grandi club: ti ha colpito questa cosa?

"In verità ho sempre lavorato per questo, quindi diciamo che me lo aspettavo. Attualmente sono un giocatore del Cagliari, quindi se nessuno si fa avanti resto un calciatore del club rossoblù e sono contento di esserlo. Il mercato è appena iniziato, per cui la società farà le sue valutazioni in base richieste che avrà e le valuteremo insieme".

Ma ti senti pronto o pensi manchi l'ultimo scalino?

"Penso che in questi anni sono stato a farmi le ossa e ho aggiunto uno scalino ogni anno, per cui credo che l'anno prossimo possa essere una buona annata. Penso di essere pronto e non vedo l'ora di misurarmi anche a livelli superiori nel caso in cui fosse possibile".

VAI ALL'INTERVISTA INTEGRALE