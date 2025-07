Ora Massara compra: O'Riley nel mirino e a destra c'è Zortea

Chiuso il capitolo plusvalenze, con la Uefa che ad inizio settimana si dovrebbe limitare -

secondo quanto filtra da Trigoria - a comminare una multa per il mancato raggiungimento dell'obiettivo finanziario, la Roma può finalmente concentrarsi sul mercato in entrata. [...] Il primo nome sulla lista è quello di Matt O'Riley, mezzala classe 2000 del Brighton. Nazionale danese, è uno dei profili seguiti con maggiore attenzione anche dal Napoli di Conte. La valutazione è alta - si parte da 25 milioni - ma il giocatore ha già manifestato l'intenzione di lasciare l'Inghilterra. Gasperini ha scelto lui per la nuova mediana romanista. [...]

Per la fascia destra in cima alla lista dei desideri c'è Wesley, 20enne brasiliano del Flamengo. È lui il profilo preferito da Gasperini, ma la trattativa si presenta in salita: il club carioca parte da una valutazione di 30 milioni e la Juventus è pronta a recapitare una prima proposta concreta. La Roma nei giorni scorsi ha avviato i primi contatti e lavora per abbassare le pretese alte del club brasiliano.

Molto più accessibile è l'alternativa Nadir Zortea, ex Atalanta e reduce da una stagione positiva al Cagliari. Gasp lo conosce fin dalle giovanili a Bergamo e gli diede fiducia nei primi anni di Serie A. Il club sardo chiede 10 milioni per lasciarlo partire, con la Fiorentina pronta a inserirsi nella corsa. Per quanto riguarda il reparto difensivo, il nome più caldo resta Jhon Lucumí del Bologna che però costa 28 milioni. Infine l'attacco, dove serve almeno un rinforzo. Negli ultimi giorni è tornato d'attualità Georges Mikautadze, punta di proprietà del Lione, appena retrocesso in Ligue2. Altra idea nata in questi giorni è quella di uno scambio di cartellini con il Milan: Dovbyk in rossonero e Gimenez nella Capitale.

(Repubblica Roma)