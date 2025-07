Calciomercato Roma, dal Brasile: giallorossi e Juventus su Leo Ortiz, ma il Flamengo non apre alla cessione

La Roma è alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato e oltre a Jhon Lucumi del Bologna ha messo nel mirino un altro difensore centrale. Secondo quanto riportato dal sito brasiliano, i giallorossi e la Juventus seguono con grande attenzione Leo Ortiz del Flamengo. La società rossonera è a conoscenza dell'interesse, ma al momento non è intenzionata a lasciarlo partire a meno di offerte irrinunciabili. Il classe '96 ha ottenuto il passaporto italiano nel 2023 e questo potrebbe facilitare il suo trasferimento in Serie A. Per il Flamengo l'unico titolare cedibile è Wesley (obiettivo principale della Roma per la fascia destra) e potrebbe lasciare il Brasile per 30 milioni.

(ge.globo.com)

