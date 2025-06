Ufficiale Massara nuovo ds. Mercato: Shomurodov verso la Turchia, piacciono Yuri Alberto e Kalimuendo

Giornata di ufficialità in casa giallorossa. Frederic Massara è infatti il nuovo direttore sportivo della Roma, come annunciato dalla società stessa: l'ex Milan, che torna nella Capitale per la terza volta in carriera, ha firmato un triennale fino al 2028. Massara succede a Florent Ghisolfi, che ha affidato a Instagram il proprio messaggio di saluto al club: "Roma indimenticabile, Ranieri un mago", ha scritto il francese.

Sul fronte calciomercato, Massara dovrà da subito risolvere il problema legato alle cessioni per far quadrare il bilancio, con N'Dicka che piace in Premier League ma che la Roma vorrebbe trattenere. In uscita però ci sono Paredes verso il Boca Juniors, e Shomurodov, che dalla Turchia danno vicino all'accordo con il Basaksehir. Discorso diverso per Dybala, sul quale sono state smentite le voci di un ritorno alla Juventus.

In entrata invece il profilo che piace per rinforzare la fascia destra è quello di Wesley, mentre davanti spuntano i nomi di Kalimuendo e Yuri Alberto. Lo stesso Massara conosce bene il centravanti francese, avendolo avuto al Rennes, dove la passata stagione ha messo a segno 17 reti in Ligue 1. Saelemaekers infine sembra destinato a rimanere al Milan, gradito dal tecnico Allegri.

