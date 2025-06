L'obiettivo ora è tenere N'Dicka

La Roma deve vendere ma vuole difendere i pezzi più importanti. La prima missione di Ricky Massara nella Roma è una corsa contro il tempo: entro 11 giorni deve produrre una cessione che possa sistemare il bilancio nel rispetto dell'accordo con l'Uefa sul fair play. finanziario. Il 30 giugno è una tappa intermedia del risanamento. Ma va comunque assecondata con rigore - i limiti sono tanti, bisogna rispettarne il più possibile -per evitare sanzioni che vadano al di là di un'accettabile multa. (...) Svilar è stato blindato con il rinnovo del contratto fino al 2029 che verrà annunciato a breve, ma anche N'Dicka e Koné potrebbero restare se Massara riuscisse a piazzare altri calciatori meno importanti. (...) Se Inzaghi insistesse per Angelino, esempio, convincendo lo stesso giocatore che dieci giorni fa non era convinto di trasferirsi in Arabia Saudita, consentirebbe alla Roma di incassare circa 25 milioni con una plusvalenza di circa 23. Difficile però che l'operazione si concluda entro la fine del mese perché sta giocando il Mondiale per club. (...) In più occhio ai calciatori che sono andati in prestito nella scorsa stagione (...)

(corsport)