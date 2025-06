Saelemaekers, ritorno a Milanello con permanenza: il multiruolo che piace ad Allegri

La scorsa estate Alexis Saelemaekers è stato ceduto in prestito alla Roma e il Milan lo considerava un esubero. Si è parlato a lungo di una possibile cessione definitiva ai giallorossi, i rossoneri chiedevano circa 20 milioni di euro e l'ipotesi man mano si è raffreddata.

Secondo il sito del quotidiano sportivo, Allegri è interessato al profilo del belga e, anche se ora come ora non esiste la certezza della permanenza, il tecnico osserverà con grande attenzione il giocatore a partire dal 4 luglio, giorno del ritrovo a Milanello. L'idea potrebbe essere quella di impiegarlo a tutti gli effetti come terzino destro, ruolo deficitario dopo la conclusione del prestito di Walker, l'addio di Florenzi e un Emerson Royal che potrebbe fare le valigie e comunque di base non offre grandi garanzie. In pratica per Saelemaekers sarebbe un ritorno alle origini: il Milan lo prelevò dall'Anderlecht a gennaio del 2020 con l'intenzione di impiegarlo proprio in quel ruolo. Solo successivamente Alexis si è ritagliato uno spazio importante da esterno alto. [...]

(gazzetta.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE