TORRI: "Per Massara è l’occasione della vita" - ORSI: "Servono forse quattro o cinque titolari"

In attesa dell'arrivo di Frederic Massara come direttore sportivo, lungo le frequenze radiofoniche si discute degli innesti necessari alla Roma sul mercato. "Massara è molto contento di tornare alla Roma, ambiva a tornare a Trigoria: è l’occasione della sua vita", dice Piero Torri. Secondo Nando Orsi "servono forse quattro o cinque titolari". "Wesley? Mi sembra il prototipo di giocatore da far arrivare a Gasperini", conclude Marco Juric.

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Ora nella Roma ci sono dirigenti italiani e questa è già una cosa importante in Serie A (EMANUELE SABATINO, Tele Radio Stereo 92.7)

Non credo che Gasperini riesca a cambiare radicalmente il volto della squadra. Bisogna stare un po’ nel mezzo. L’anno scorso sei partito troppo male e finito troppo bene. Piuttosto che una rivoluzione, mi auguro che ci sia l’inserimento di tre o quattro giocatori in grado di alzare il livello (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Wesley, se si trova con Gasperini, può essere davvero un giocatore importante con la sua cilindrata (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Io non so se Gasperini alla Roma potrà fare lo stesso percorso intrapreso con l’Atalanta. Non mi aspetto una rivoluzione, ma una mezza sì. Servono forse quattro o cinque titolari (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Massara è molto contento di tornare alla Roma, ambiva a tornare a Trigoria: è l’occasione della sua vita (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Wesley? Mi sembra il prototipo di giocatore da far arrivare a Gasperini (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)