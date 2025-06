Calciomercato Roma, smentite le voci sul ritorno di Dybala alla Juventus: nessun contatto tra le parti (VIDEO)

Paulo Dybala sta trascorrendo le vacanze a Miami in compagnia di Leandro Paredes e la Joya sta lavorando per recuperare il prima possibile dal brutto infortunio che lo ha tenuto ai box nella parte finale della stagione. Nelle ultime ore il numero 21 argentino è stato accostato alla Juventus, ma l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sulla vicenda: ad oggi Dybala non ha ricevuto chiamate, proposte o tentativi da parte della Vecchia Signora. Al momento, quindi, non c'è assolutamente nulla tra le parti.