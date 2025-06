Dybala e Paredes incontrano Baggio a Miami: “Che piacere conoscerti. Leggenda” (FOTO)

Giornata speciale per Paulo Dybala e Leandro Paredes. I due calciatori argentini hanno infatti avuto l’opportunità di conoscere Roberto Baggio e l’incontro è avvenuto a Miami, dove stanno andando in scena alcune partite del Mondiale per Club. L’attaccante e il centrocampista hanno voluto ricordare il bel momento passato con il ‘Divin Codino’ pubblicando su Instagram alcuni scatti: “Che piacere conoscerti”, il messaggio della Joya. “Leggenda”, il commento di Leo. Insieme ai due giocatori della Roma c’era anche Paul Pogba, il quale ha giocato con entrambi alla Juventus.