Calciomercato Roma, dalla Spagna: piace Yuri Alberto. Interesse anche di Atletico Madrid ed Everton

Spunta un nuovo nome per l'attacco giallorosso: secondo quanto scrivono in Spagna, Roma, Everton e Atletico Madrid seguono Yuri Alberto del Corinthians. In particolare il club spagnolo valuta l'attaccante classe 2001 in caso di addio di Angel Correa, i primi contatti con il suo entourage risalgono a metà aprile e riprenderanno dopo il Mondiale per Club. L'attaccante, che ha passaporto italiano, è valutato dalla società brasiliana intorno ai 25 milioni di dollari (circa 20 milioni di euro).

(as.com)

