-2 a Roma-Porto, arbitra Letexier. Dybala torna ad allenarsi in gruppo e scalda i motori: "Pronto"

Continua la preparazione della Roma in vista della delicatissima partita contro il Porto, valida per il ritorno dei playoff di Europa League e in programma giovedì alle ore 18:45 (arbitra il francese Francois Letexier). Buone notizie per Claudio Ranieri, dato che Paulo Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo ed è pronto per giocare dal primo minuto.

Alla vigilia della gara la squadra svolgerà l'allenamento di rifinitura alle ore 11 e alle 13 l'allenatore dei giallorossi interverrà in conferenza stampa.

