Europa League, ROMA-PORTO: arbitra Letexier. 3 precedenti in Europa League: 2 ko e il 4-0 al Brighton

Dopo le polemiche della gara d'andata, è stato scelto il francese Francois Letexier per Roma-Porto, ritorno del playoff di Europa League in programma giovedì alle 18.45 allo Stadio Olimpico. Gli assistenti saranno Mugnier e Rahmouni, il IV uomo Vernice. Al Var Delajod, coadiuvato dall’Avar Millot.

Tre i precedenti con la Roma dell'arbitro che ha diretto anche l'ultima finale di Euro 2024: due sconfitte lo scorso anno in Europa League a Praga contro lo Slavia (2-0) e in casa col Bayer Leverkusen nella semifinale d'andata. Nel mezzo il successo per 4-0 contro il Brighton, all'Olimpico, nell'andata degli ottavi di finale.