Dopo la vittoria di Parma, la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria in vista della sfida di ritorno contro il Porto in programma giovedì. Le buone notizie per Claudio Ranieri arrivano da Paulo Dybala, che si è allenato in gruppo e sarà in campo contro i portoghesi. Ok anche Mats Hummels, out invece Devyne Rensch.