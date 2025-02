Ndicka, stakanovista d'Italia: nessuno come lui tra i calciatori di movimento

Ventuno partite consecutive, sempre in campo per 90': è l'incredibile striscia di Evan Ndicka, che non salta un singolo minuto dal 7 novembre scorso. [...] In tutto 35 presenze e 3.150' (recuperi esclusi) per il numero 5 giallorosso, che comanda la classifica del minutaggio tra i calciatori di movimento in Italia. [...] L'unico ad avvicinarsi al centrale romanista è l'atalantino De Roon, con 3.122', ma lui ha disputato anche Supercoppa UEFA e Supercoppa Italiana. [...]

Da qualche settimana a questa parte, Ranieri sta mettendo in atto una rotazione quasi scientifica dei calciatori, per far sì che alcuni non vengano "spremuti" e per permettere ad altri di mettere minuti nelle gambe. Ma se persino Svilar si è accomodato in panchina, [...] Ndicka è l'unico finora a non essere stato coinvolto nel turnover. [...] Arriverà anche per lui il momento di riposare: magari già lunedì prossimo quando all'Olimpico arriverà il Monza. Prima, però, c'è il grande appuntamento contro il Porto. [...]

(il Romanista)