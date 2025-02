Arrivano importanti aggiornamenti di mercato legati alla Roma Primavera e in particolare al giocatore Mattia Mannini. Come si legge sull'edizione odierna del quotidiano infatti il classe 2006 sarebbe vicinissimo a firmare il rinnovo con i giallorossi, nonostante il forte interesse dell'Udinese. Terminerà invece a fine stagione l'esperienza nella Capitale di Marin, Levak, Golic, Misitano e Romano, tutti in scadenza di contratto.

(la Repubblica)