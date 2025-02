Voglia di coppa. Roma, col Porto riecco i big: Europa League da 40 milioni

LEGGO (F. BALZANI) - Una media da scudetto e l’Europa da non farsi sfuggire. La Roma di Ranieri si gode il nono risultato utile di fila in campionato che la porta ad essere la squadra con più punti nelle ultime 9 giornate (21, come il Napoli capolista) e con una difesa tornata fortino (2 gol nelle ultime 4). Ora però, dopo il pari dell’andata, arriva il Porto e una sfida che può portare i giallorossi agli ottavi di Europa League, una competizione che l’ha vista almeno in semifinale per 4 volte negli ultimi sei anni. Ma non c’è solo il prestigio in ballo giovedì all’Olimpico. "Per aumentare i ricavi e migliorare il mercato occorre andare avanti in Europa", ha ammesso Ranieri. Finora la Roma ha incassato 6,41 milioni di bonus Uefa (4,31 di gettone, più 1,8 di premi), a cui aggiungere la quota parte di ranking e market pool (198 milioni da dividere nei 36 club). Arrivare fino alla fine del torneo vorrebbe dire aggiungere 21,4 milioni di premi. A questi bisogna poi sommare 5 incassi top, con i prezzi dell'Olimpico che volano e il probabile derby alle porte. Oltre all'aumento della quota legata proprio a ranking e market pool, per un potenziale ulteriore incasso di 40 milioni. Senza contare che la vittoria della coppa qualificherebbe la Roma in Champions, e allora si entrerebbe in una nuova dimensione.

Lo sa bene Ranieri che ha tenuto a riposo molti titolari domenica a Parma. Contro il Porto torneranno nell’undici iniziale Dybala, Hummels, Angelino e Dovbyk. E saranno confermati Paredes, Ndicka e Mancini (leggera contusione, ma nulla di preoccupante). Gente d’esperienza che ha giocato (e vinto) trofei internazionali. Dybala ieri si è allenato da solo a Trigoria. Il gonfiore al ginocchio è passato e risponderà presente cercando di essere decisivo come lo è stato negli ultimi anni in sfide ad eliminazione diretta (vedi Salisburgo, Feyenoord e Milan). Sale, intanto, la tensione in città. Gli ultras del Porto, infatti, sono gemellati con quelli laziali. Nel 2019 contro la Roma esposero nel settore ospiti una bandiera biancoceleste e le maglie di Di Canio. E anche all’andata sono spuntate diverse sciarpe della Lazio. Per questo le autorità aumenteranno i controlli già a partire da stasera.