-2 a Roma-Monza: Dovbyk non si allena e va verso il forfait. E intanto la Sud prepara la coreografia per il match con l'Athletic

La Roma continua a lavorare al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista della partita contro il Monza, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e in programma lunedì alle ore 20:45. A due giorni dal match diminuiscono le possibilità di vedere Artem Dovbyk in campo: il centravanti infatti non si è allenato con la squadra e punta al ritorno nella sfida contro il Como.

"Sento molto la partita contro la Roma - le parole di Alessandro Nesta, allenatore del Monza, in conferenza stampa -. Ranieri? È una persona corretta e positiva, è un signore in tutto".

Intanto la Curva Sud è al lavoro per preparare una splendida coreografia che coinvolga tutto lo stadio in occasione del big match europeo contro l'Athletic Club e ha annunciato le indicazioni da seguire tramite un comunicato.

CORSPORT - 100 GIORNI DI ME E DI TE

LA REPUBBLICA - E QUALCUNO VOLEVA ANCHE VENDERE DYBALA AGLI ARABI

CORSERA - LA ROMA RITROVA L’ATHLETIC BILBAO. E DYBALA SI RIPAGA IL SUO INGAGGIO

ATHLETIC CLUB, VALVERDE: “LA ROMA UN AVVERSARIO DURO E DIFFICILE, HA ESPERIENZA INTERNAZIONALE. SARANNO DUE BELLE PARTITE”

TRIGORIA: SABATO DI LAVORO PER LA ROMA A DUE GIORNI DAL MONZA. OUT DOVBYK (FOTO)

MONZA, NESTA: “SENTO MOLTO QUESTA PARTITA. RANIERI PERSONA CORRETTA E POSITIVA, È UN SIGNORE IN TUTTO”

ROMA-ATHLETIC CLUB, LE INDICAZIONI DELLA CURVA SUD PER LA COREOGRAFIA: "SCENDIAMO IN CAMPO ANCHE NOI E CREIAMO UN MARE DI BANDIERE GIALLOROSSE!" (FOTO)

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

