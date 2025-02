Mattinata di lavoro a Trigoria per la Roma di Claudio Ranieri che, archiviata l'Europa League, prepara l'impegno di lunedì sera contro il Monza. Nella seduta odierna ancora scarico per chi è partito dal primo minuto contro il Porto. Ancora out Artem Dovbyk, che con ogni probabilità salterà la sfida contro i brianzoli.