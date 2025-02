Roma-Athletic Club, le indicazioni della Curva Sud per la coreografia: "Scendiamo in campo anche noi e creiamo un mare di bandiere giallorosse!" (FOTO)

Giovedì 6 marzo alle ore 21 andrà in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma e Athletic Club, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. In occasione di questo fondamentale big match europeo la Curva Sud è intenzionata a preparare una coreografia che coinvolga tutti i tifosi presenti allo stadio. Ecco il messaggio: "TUTTO LO STADIO GIALLOROSSO! In occasione di Roma - Athletic Bilbao di Europa League, invitiamo tutti i Romanisti a partecipare alla realizzazione di una coreografia che coinvolga tutto lo stadio, creando un mare di bandiere giallorosse. Sarebbe bello se ognuno portasse una bandiera semplice con i Colori della Roma metà gialla e metà rossa.... e per rendere l'effetto ancora più spettacolare, chiediamo a tutti di rispettare le seguenti indicazioni: solo bandiere con i colori della AS Roma metà gialle e metà rosse; riferimenti cromatici ufficiali (giallo: PANTONE 130C; rosso: PANTONE 202C); dimensioni consigliate: altezza 1,70m e lunghezza 1,50m, come illustrato nel disegno, ma vanno bene anche più piccole; il giallo dovrà essere posizionato dalla parte dell'asta che sorregge la bandiera. Ogni tifoso dovrà impegnarsi a portare la propria bandiera che può realizzare facendola cucire alla vecchia maniera o la può acquistare se la trova già fatta seguendo queste indicazioni. Inoltre, per future bandiere o stendardi, tutti quanti potranno prendere come riferimento questa tonalità di Pantone, così da garantire uniformità e identità rispettando la tonalità dei colori ufficiali dell'A.S. Roma. Facciamo sentire il fattore campo agli avversari: ognuno con la propria bandiera e con la voce per 90 minuti... scendiamo in campo anche noi, spingiamo la Roma alla vittoria! Avanti Romanisti!".