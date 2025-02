FELICI: "Credo che Ranieri abbia un'idea precisa del nuovo allenatore" - TORRI: "Gasperini sarà libero, va preso in considerazione"

A due giorni da Roma-Monza, nell'etere romano si parla del futuro allenatore. "Credo che Ranieri abbia un'idea precisa del nuovo allenatore, ma non ci sono accordi. Anche perché se Friedkin non gli dà l'ok c'è poco da fare", questo il pensiero di Antonio Felici. Così invece Piero Torri: "Credo che Gasperini a fine stagione sarà libero, va preso in considerazione per la panchina della Roma. Qualche dubbio sul piano caretteriale ce l'ho"

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

I giallorossi hanno preso una squadra forte, ma è conseguenza anche un po’ del percorso nella prima fase. L’Athletic è la peggiore che ti potesse capitare (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il rosso in Roma-Porto? I calciatori fanno sceneggiate insopportabili, ma questo riguarda tutti (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Una vittoria della Roma contro il Monza le farebbe metterebbe nel mirino anche i primi posti europei. Per come è andata la vicenda quest'anno è un miracolo (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Ranieri ha portato un progresso costante in classifica con meno pause mentali dentro le partite (PAOLO MARCACCI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Credo che Ranieri abbia un'idea precisa del nuovo allenatore, ma non ci sono accordi. Anche perché se Friedkin non gli dà l'ok c'è poco da fare. Supponiamo che lui abbia in testa un top come Allegri, se Dan non dà l'ok l'operazione non si fa. (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)

Credo che Gasperini a fine stagione sarà libero, va preso in considerazione per la panchina della Roma. Qualche dubbio sul piano caretteriale ce l'ho, una piazza con le pressioni di Roma può essere tosta per lui (PIERO TORRI, Manà Manà Sport 90.9)