100 giorni di me e di te

Dopo le 200 vittorie in Serie A e le 1.400 panchine in carriera, oggi finiscono i primi 100 giorni di Ranieri con la Roma. È un periodo di ricorrenze per Claudio Ranieri, che in poco più di tre mesi ha realizzato il primo compito: migliorare le sorti della squadra. Almeno le prossime tappe, 13 partite di campionato più almeno 2 di Europa League, promettono vedute affascinanti ai passeggeri del viaggio.

(...) I numeri, però, non sono contestabili, soprattutto in campionato: la Roma di De Rossi aveva raccolto 3 punti in 4 giornate, media 0,75; la Roma di Juric era salita a 10 in 8, media 1,25; la Roma di Ranieri, pure frenata da due sconfitte iniziali, viaggia al ritmo di 24 punti in 13 partite, media 1,84, e non perde da 9 giornate nelle quali ha raccolto 21 punti. (...)

Nelle quattro partite di Europa League con Juric, la Roma aveva battuto solo sul rigore la Dinamo Kiev all'Olimpico. Ranieri si è presentato con un convincente 2-2 a Londra contro il Tottenham, ha superato facilmente Braga ed Eintracht all'Olimpico e, nonostante l'inciampo di Alkmaar, ha completato la missione eliminando il Porto nei playoff. L'unica delusione vera fin qui è venuta dalla Coppa Italia: la Roma, che contava molto sul percorso alter-nativo per avvicinarsi all'Europa, è stata eliminata nei quarti dal Milan.

Sul doppio fronte invece la Roma sta correndo bene, anche grazie a un dosaggio equilibrato della rosa: gli innesti di gennaio in questo senso stanno aiutando la gestione Ranieri, che con il passaggio del turno europeo firmato Dybala ha garantito una decina di milioni di ricavi alla società. Un bottino simile entrerebbe anche in caso di qualificazione ai quarti.

(corsport)