La Roma ritrova l'Athletic Bilbao. E Dybala si ripaga il suo ingaggio

"Road to Bilbao" è lo slogan di questa edizione dell'Europa League, la cui finale si giocherà proprio in Spagna il 21 maggio. Se la Roma vorrà arrivare all'ultimo atto, dovrà riuscire a passare indenne dal San Mamés, casa dell'Athletic, prossimo avversario negli ottavi di finale, in un percorso a ostacoli verso l'atto conclusivo.

Evitato il derby con la Lazio, che potrà esserci solo in finale. (...) In casa giallorossa sembra passato un secolo dalla sfida con il Bilbao. "La sfida con l'Athletic Club - le parole di Ranieri - è una delle più affascinanti per chi fa questo mestiere. È una squadra che ho affrontato diverse volte quando ho allenato in Spagna. Nel loro stadio, con quella storia e quel senso di appartenenza, non è mai facile. È una squadra molto forte, ma noi faremo di tutto per andare avanti nella competizione".

L'andata si giocherà tra il match casalingo contro il Como e la trasferta di Empoli, mentre il ritorno si disputerà prima della gara contro il Cagliari all'Olimpico. In questa fase Ranieri dovrà gestire al meglio tutta la rosa. Grazie alla doppietta di Dybala contro il Porto, il club ha incassato circa 10 milioni di euro: 1,7 milioni del premio UEFA, a cui vanno aggiunti circa 3,5/4 milioni di probabile sold out al botteghino e la quota di market pool italiano da dividere a metà con la Lazio.

