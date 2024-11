Napoli-Roma: vietata la trasferta ai residenti nel Lazio. Trigoria, out Dybala e Hummels. Per il ruolo di CEO è corsa a 3

Si avvicina il big match di domenica tra Napoli e Roma, sfida del terzo esordio di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa. Non una partita semplice con cui cercare di dare una svolta al club capitolino, dato che di fronte ci sarà l'attuale capolista della Serie A. Per di più, la sfida sarà allo stadio Diego Armando Maradona e la Roma non potrà neanche contare sui propri tifosi. La Questura di Napoli, infatti, ha vietato la trasferta in terra campana a tutti i residenti della regione Lazio a causa di possibili problemi di ordine pubblico.

In attesa del ritorno dei nazionali, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria. Oggi, Claudio Ranieri ha ritrovato Lorenzo Pellegrini e Tommaso Baldanzi, reduci da un infortunio, e Niccolò Pisilli, tornato nella Capitale dopo gli impegni con l'Italia. Ancora out Paulo Dybala, il suo ritorno in gruppo è previsto per domani. Assenti anche Mario Hermoso, che punta a rientrare per la sfida contro il Tottenham e Mats Hummels, fermato da un attacco influenzale. Procede invece a passi svelti il rientro di Alexis Saelemaekers, ai box per una frattura del malleolo rimediata alla quarta giornata contro il Genoa.

Inoltre, continua la ricerca della Roma per il nuovo CEO dopo le dimissioni di Lina Souloukou. Ciò che si è senz'altro capito è che il nuovo amministratore delegato sarà italiano e che il suo ingaggio dovrebbe essere annunciato entro la fine del mese. Per il momento è corsa a 3 tra Giovanni Carnevali, Alessandro Antonello e Marzio Perrelli.

