Turchia, Calhanoglu: "Montella-Roma? Tutti gli abbiamo chiesto di restare"

Vincenzo Montella, nei giorni scorsi, è stato accostato alla panchina della Roma prima che i Friedkin decidessero di chiudere per Ranieri. Queste le parole di Calhanoglu, al fianco del ct turco in conferenza stampa prima della gara di Nations League di stasera: "Quando sono uscite le voci, tutti gli abbiamo detto di restare. Tutti lo amano e si prendono molta cura di lui. Io ho undici anni di carriera con la Nazionale, ho visto di tutto. C’è una grande unità in squadra dopo l’Europeo, tutti si rispettano e si amano".