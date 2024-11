Solo uno spavento per Scott McTominay. Il centrocampista scozzese ieri era uscito malconcio dal match di Nations League contro la Polonia, ma secondo quanto riferisce l'emittente satellitare avrebbe già rassicurato Antonio Conte. Domani, al rientro in Italia, sarà sottoposto a dei controlli alla caviglia ma contro la Roma sarà regolarmente in campo.

