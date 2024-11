Napoli-Roma: divieto di vendita per i residenti nel Lazio

Nella sua prima uscita con la Roma, Claudio Ranieri non potrà fare affidamento sulla spinta del settore ospiti. La squadra giallorossa, infatti, non potrà essere seguita dai tifosi romanisti residenti nel Lazio.

"Il provvedimento è stato adottato, su analogo parere della Questura di Napoli, in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che, con determina dello scorso 12 novembre, ha evidenziato il pericolo di gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica", si spiega nella nota della Prefettura.