Trigoria: in gruppo Pellegrini. Dybala a parte, domani previsto il rientro. Hermoso, obiettivo Tottenham. Saelemaekers accelera, febbre per Hummels (VIDEO)

La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista del big match di domenica contro il Napoli di Antonio Conte. I giallorossi si sono riuniti agli ordini di mister Claudio Ranieri, che ha ritrovato Lorenzo Pellegrini e Tommaso Baldanzi oltre al rientrante azzurro Pisilli. Ancora out Paulo Dybala: oggi l'argentino a parte, domani dovrebbe tornare in gruppo. Mario Hermoso tornerà in gruppo in settimana, l'obiettivo è il rientro con il Tottenham. Saelemaekers prosegue il lavoro di recupero individuale, ha iniziato ad accelerare e a calciare in porta. Out per febbre Hummels. "Dalla e vai", urla ai suoi, poi "Bravo, senza entrare ma andateli a mangiare, eh arancio!". Ancora, per chiamare le pressioni: "Chi va? Chi parte?", chiedendo intensità sempre molto alta.

Si torna in campo ⚽️ E Saelemaekers accelera ?#ASRoma pic.twitter.com/3v6a2IkLUF — AS Roma (@OfficialASRoma) November 19, 2024