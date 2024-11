TORRI: "Vincere a Napoli sarebbe miracoloso" - ORSI: "La Roma deve ritrovare senso d'appartenenza"

Il big match di domenica pomeriggio a Napoli si avvicina a grandi passi. Ranieri e i suoi saranno ospiti di Antonio Conte, primo in classifica. I favori del match non sono per i giallorossi e su questo tema si sofferma l'etere romano. Secondo Piero Torri "Nelle condizioni attuali sarebbe miracoloso vincere a Napoli per la Roma". Per Fernando Orsi, invece: "L'importante non sono i moduli, la Roma deve ritrovare quadratura e senso d'appartenenza".

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Ranieri lavorerà sulla difesa, il 4-4-2 potrebbe dare delle garanzie ma la Roma attuale può giocare con due centrocampisti e non tre? Il 4-3-3 sarebbe l'ideale (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Spero che col Napoli sia diverso l'atteggiamento, se hanno preso Ranieri ci sarà un motivo. Se i calciatori sono gli stessi però è difficile pensare a un cambiamento radicale (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Nelle condizioni attuali sarebbe miracoloso vincere a Napoli per la Roma (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Un pareggio a Napoli si può fare, non stiamo mica chiedendo di andare a vincere al Bernabeu. Dobbiamo entrare nell'ottica che le cose devono cambiare, Ranieri è stato preso per questo (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

L'importante non sono i moduli, la Roma deve ritrovare quadratura e senso d'appartenenza, cercando di fare meno danni possibili e portare a casa i risultati (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)