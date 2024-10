Verso Fiorentina-Roma: Mancini di nuovo in gruppo, assenti Soulé ed El Shaarawy. Caccia al nuovo CEO, si scalda la pista Antonello

All'indomani della vittoria per 1-0 contro la Dinamo Kiev la Roma è subito tornata ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare la preparazione in vista del match contro la Fiorentina, valido per la nona giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45. La buona notizia per mister Ivan Juric (domani alle ore 12 la conferenza stampa) riguarda il recupero di Gianluca Mancini, il quale è tornato a lavorare con la squadra in seguito all'attacco febbrile che lo ha tenuto fuori in occasione dell'impegno europeo. Ancora assenti Matias Soulé (febbre) e Stephan El Shaarawy (stiramento al polpaccio).

Intanto la società giallorossa è alla ricerca di un nuovo CEO in seguito all'addio di Lina Souloukou e il nome più caldo è Alessandro Antonello dell'Inter, il quale è stato avvistato nella Capitale.

I LINK ALLE NEWS PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

CORSPORT - NUOVO CEO ROMA: ANTONELLO IN CITTÀ

I VOTI DEGLI ALTRI - LE FÉE “INIZIO VOLENTEROSO, POI SI SPEGNE”, BALDANZI “IN OTTIMA FORMA”, DOVBYK “SBRACCIA E LOTTA”

HUMMELS, SERATA A TRASTEVERE TRA SELFIE E DOMANDE DEI TIFOSI: “PERCHÉ NON GIOCO? NON LO SO, SONO A DISPOSIZIONE” (FOTO)

TRIGORIA, ALLENAMENTO POST DINAMO KIEV: IN CAMPO MANCINI, OUT SOULÉ (FOTO)

INSTAGRAM, HUMMELS: “ALLENAMENTO, COME SEMPRE” (FOTO)

FIORENTINA-ROMA: DOMANI ALLE 12 LA CONFERENZA STAMPA DI JURIC

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24