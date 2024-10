I VOTI DEGLI ALTRI – Le Fée "Inizio volenteroso, poi si spegne", Baldanzi "in ottima forma", Dovbyk "sbraccia e lotta"

La Roma batte per 1-0 la Dinamo Kiev e trova la sua prima vittoria della stagione in Europa League. La rete di Dovbyk su calcio di rigore salva la panchina di Ivan Juric e toglie i giallorossi dalla crisi delle ultime settimane. Tra i migliori in campo c'è Tommaso Baldanzi: "si procura il rigore realizzato da Dovbyk con un ottimo fraseggio nello stretto. Pericoloso a più riprese, attento anche in copertura: in ottima forma" (Il Corriere dello Sport). In campo si è rivisto anche Enzo Le Fée, giocatore che Juric continua a gratificare nonostante non una partita ottimale: "Inizio volenteroso. Poi commette due errori: il secondo è grave perché la Dinamo arriva in porta. E da lì si spegne fino al cambio" (La Gazzetta dello Sport).

Infine sempre presente in zona gol Artme Dovbyk, vero e proprio trascinatore di questa Roma: "Primo gol della carriera contro la Dinamo Kiev con il rigore che spiazza Neshcheret. Sbraccia e lotta sulle palle centrali vincendo spesso il duello fisico. Prova a dialogare nello stretto facendo da perno" (Il Tempo)

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 5,79

Celik 6.00

Ndicka 6.00

Hermoso 5.93

Zalewski 5.64

Koné 6.07

Le Fée 5.58

Angelino 5.71

Pisilli 6.29

Baldanzi 6.67

Dovbyk 6.43

Cristante 6.00

Dybala 6.33

Pellegrini 6.29

Shomurodov 5.33

Juric 6.07

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 5,5

Celik 6

Ndicka 6

Hermoso 5

Zalewski 5

Koné 6

Le Fée 5

Angelino 5

Pisilli 6,5

Baldanzi 6,5

Dovbyk 6,5

Cristante 6

Dybala 6,5

Pellegrini 6,5

Shomurodov 5

Juric 6

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6

Celik 6

Ndicka 6

Hermoso 5,5

Zalewski 5,5

Koné 6

Le Fée 5,5

Angelino 5,5

Pisilli 6,5

Baldanzi 7

Dovbyk 6,5

Cristante 6

Dybala 6

Pellegrini 6

Shomurodov 5,5

Juric 6

IL MESSAGGERO

Svilar 6

Celik 6

Ndicka 6

Hermoso 6,5

Zalewski 6

Koné 6

Le Fée 6,5

Angelino 6

Pisilli 6

Baldanzi 6,5

Dovbyk 6

Cristante 6

Dybala 6

Pellegrini 6

Shomurodov 5,5

Juric 6

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6

Celik 6

Ndicka 6

Hermoso 6

Zalewski 5,5

Koné 6

Le Fée 5

Angelino 5,5

Pisilli 6

Baldanzi 6,5

Dovbyk 6

Cristante 6

Dybala 6,5

Pellegrini 6,5

Shomurodov 5

Juric 6

LA REPUBBLICA

Svilar 6

Celik 6

Ndicka 6,5

Hermoso 6

Zalewski 6

Koné 6,5

Le Fée 5,5

Angelino 6,5

Pisilli 6,5

Baldanzi 7

Dovbyk 7

Cristante 6

Dybala 6,5

Pellegrini 6,5

Shomurodov 5,5

Juric 6,5

IL TEMPO

Svilar 5,5

Celik 6

Ndicka 6

Hermoso 6,5

Zalewski 6

Koné 6

Le Fée 6

Angelino 6

Pisilli 6,5

Baldanzi 6,5

Dovbyk 6,5

Cristante 6

Dybala 6,5

Pellegrini 6,5

Shomurodov 5,5

Juric 6

IL ROMANISTA

Svilar 5,5

Mancini 6

Ndicka 5,5

Angelino 5,5

Celik 6

Koné 6

Cristante 6

El Shaarawy s.v.

Soulé 5,5

Pellegrini 6

Dovbyk 6,5

Zalewski 5,5

Hermoso 6

Pisilli 6

Baldanzi s.v.

Shomurodov s.v.

Juric 6