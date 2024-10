Hummels, serata a Trastevere tra selfie e domande dei tifosi: "Perché non gioco? Non lo so, sono a disposizione" (FOTO)

La partita di ieri contro la Dinamo Kiev pareva essere quella che avrebbe regalato il debutto in maglia giallorossa a Mats Hummels, arrivato da ormai 50 giorni a Trigoria ma senza aver avuto ancora la possibilità di entrare in campo. Dopo la gara, il difensore tedesco ha trascorso la serata a Trastevere, con diversi tifosi che l'hanno avvicinato per selfie e domande.

Come riporta il quotidiano, alla domanda sul perché non giocasse, Hummels ha risposto: "Non so perché non ho giocato. Sono a disposizione, se mi fanno giocare ci sono".

