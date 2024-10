Archiviata la vittoria in Europa League contro la Dinamo Kiev, questa mattina la Roma è tornata a lavorare sui campo di Trigoria in vista della sfida di domenica sera contro la Fiorentina. Dopo aver saltato l'ultimo impegno per un attacco febbrile, è tornato ad allenarsi con i compagni Gianluca Mancini. Ancora out invece Matias Soulè, anche lui alla prese con la febbre.