Nuovo CEO Roma: Antonello in città

Gli indizi si moltiplicano: Alessandro Antonello è sempre più vicino a diventare il nuovo CEO della Roma. Ieri il manager ancora sotto contratto con l'Inter è sbarcato nella Capitale con un volo proveniente dalla Svizzera. Secondo quanto filtra, Antonello ieri non era presente all'Olimpico per assistere al match contro la Dinamo Kiev ed è arrivato a Roma per altre questioni [...]

Dan Friedkin ha conosciuto bene Antonello nelle riunioni dell'ECA [...] Da questo si possono essere intensificati i contatti in prospettiva di un ruolo all'interno della Roma. Inoltre, Antonello ha perso potere nell'Inter da quando è entrato Oaktree che ha inserito nell'organigramma i propri delegati.

I Friedkin avevano sondato anche Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo. Si era fatto anche il nome di Claudio Fenucci [...] Ma negli ultimi giorni Antonello è stato individuato come l'uomo giusto per succedere a Lina Souloukou [...]

(corsport)