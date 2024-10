CASANO: "Ieri non si è vista le reazione emotiva che chiedeva Juric" - FELICI: "Le Fèe? Non ho ancora capito che giocatore sia"

Dopo la sofferta vittoria contro la Dinamo Kiev, nell'etere romano si analizza la prestazione della Roma. "Non si è vista la reazione emotiva che l'allenatore si aspettava. La Roma continua a ruminare calcio, ingabbiata in un sistema rigido, frenata da diverse interpretazioni di gara ai limiti del compitino", l'analisi di Checco Oddo Casano. Si concentra su Le Fèe invece Antonio Felici: "Non ho ancora capito che giocatore sia, ieri consegna una palla agli avversari in modo inconcepibile"

Non è stata una grande Roma: ieri sono stati lenti e troppo leziosi. Se levi il rigore, nel primo tempo non c'è un solo reale tiro in porta. Si prendono per buoni i 3 punti in attesa e nella speranza che si possa migliorare. Le Fée fa intravedere delle grandi cose ma non è assolutamente nelle condizioni di giocare e anche Koné, che va ancora lentissimo, non danno sicurezze (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non si è vista la reazione emotiva che l'allenatore si aspettava. La Roma continua a ruminare calcio, ingabbiata in un sistema rigido, frenata da diverse interpretazioni di gara ai limiti del compitino. Hummels? Incredibile non abbia giocato neanche 1 minuto in una Roma decima in classifica un candidato al pallone d'oro... (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

La Roma a me sembra una squadra non pronta per i meccanismi di Juric. In mezzo al campo mi sembrano sempre monopasso e quando devi andare ad aggredire arrivano sempre in ritardo (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma dei nuovi è ancora palesemente insufficiente. Si chiedeva a gran voce l'utilizzo contemporaneo dei vari Le Fée, Koné etc ma mi sembra che a parte Dovbyk gli altri non stiano incidendo mai (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

La scelta di Hummels non me la spiego onestamente, mi sembra davvero assurda (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La Roma non riesce a sbloccarsi, è sempre la stessa squadra. Questo possesso palla noioso e sterile, senza sbocchi, senza idee. Fatico a comprendere perché non giochi Hummels centrale e Ndicka braccetto. È impensabile rinunciare al tedesco (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

Le Fèe non ho ancora capito che giocatore sia, ieri consegna una palla agli avversari in modo inconcepibile. (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7. Te la do io Tokyo)