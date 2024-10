Giovedì la Dinamo Kiev: Dybala si allena a parte. Juric in bilico, sullo sfondo l'ipotesi ritorno di De Rossi

La Roma deve immediatamente dimenticare la sconfitta per 0-1 subita contro l'Inter ed è già al lavoro per preparare la sfida contro la Dinamo Kiev (arbitra Gözübüyük), valida per la terza giornata della first phase dell'Europa League e in programma giovedì alle ore 18:45 allo Stadio Olimpico. Da valutare le condizioni di Paulo Dybala, il quale ha svolto un allenamento personalizzato. Domani i giallorossi svolgeranno la seduta di rifinitura alle 11:20 e alle 14:30 ci sarà la conferenza stampa di mister Ivan Juric e un calciatore.

Intanto sembra in bilico la permanenza dell'allenatore croato sulla panchina della Roma: il tecnico giallorosso non ha convinto i Friedkin e le prossime due partite saranno decisive per il suo futuro. Intanto sullo sfondo resta viva l'opzione che porta al ritorno di Daniele De Rossi.

Per quanto riguarda la costruzione del nuovo stadio della Roma, i residenti della zona hanno presentato ai Carabinieri una querela per Usurpazione, turbativa violenta del possesso di cose immobili e Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità dopo l'ingresso di tecnici e macchinari nelle aree sgomberate di Pietralata.

I LINK ALLE NEWS PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - LA ROMA IN GINOCCHIO. LE SCELTE DI JURIC E I POCHI GOL: MAI COSÌ MALE DALL’ERA SENSI

CAPELLO: “LA ROMA NON MERITA LA CLASSIFICA CHE HA, MA NON SI VEDE ANCORA UNA SQUADRA. L’ESONERO DI DE ROSSI UNO SHOCK, CRISTANTE E PELLEGRINI ANDREBBERO SOSTENUTI”

LA REPUBBLICA - TRA JURIC E I FRIEDKIN LA ROTTURA È VICINA

ROMA-DINAMO KIEV: ARBITRA GÖZÜBÜYÜK. L’UNICO PRECEDENTE LA SCONFITTA PER 2-1 CONTRO IL BODO NEL 2021/22

POST MATCH - PAULO BASTONATO

CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI: È LA ROMA LA SQUADRA PIÙ PENALIZZATA

TRIGORIA, ALLENAMENTO A DUE GIORNI DA ROMA-DINAMO KIEV SOTTO GLI OCCHI DI GHISOLFI: DYBALA A PARTE, ANCORA ASSENTE EL SHAARAWY (FOTO E VIDEO)

ROMA-DINAMO KIEV, IL PROGRAMMA DELLA VIGILIA: RIFINITURA ALLE 11:20, LA CONFERENZA STAMPA DI JURIC E UN CALCIATORE ALLE 14:30

GIUDICE SPORTIVO: TERZA SANZIONE PER PISILLI E CRISTANTE. NESSUNA AMMENDA PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI TIFOSI DI MATERIALE PIROTECNICO

STADIO ROMA: PRESENTATA UNA QUERELA DOPO L’INGRESSO DI TECNICI E MACCHINARI NELLE AREE SGOMBERATE DI PIETRALATA

INSTAGRAM, MONTELLA E L'INCONTRO CON DE ROSSI: "BELLO RIVEDERTI AMICO MIO" (FOTO)

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

