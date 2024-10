Trigoria, allenamento a due giorni dalla Dynamo Kiev: Dybala a parte, ancora assente El Shaarawy. Ghisolfi assiste alla seduta (FOTO e VIDEO)

Altra mattinata di lavoro per la Roma, che oggi è scesa in campo al Fulvio Bernardini per preparare la sfida di giovedì alle 18:45 contro la Dynamo Kiev. Un appuntamento decisivo per i ragazzi di Juric, ancora a secco di vittorie in Europa League e reduci dal ko contro l'Elfsborg. Allenamento individuale per Paulo Dybala, mentre Stephan El Shaarawy è ancora assente. A seguire la seduta c'era anche Florent Ghisolfi.

