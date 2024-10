Instagram, Montella e l'incontro con De Rossi: "Bello rivederti amico mio" (FOTO)

Giornata ricca di nostalgia per i tifosi della Roma. Come svelato su Instagram, Vincenzo Montella ha incontrato il suo ex compagno di squadra Daniele De Rossi in un ristorante: "Bello rivederti amico mio", il messaggio dell'ex centravanti sul proprio profilo social. I due sono legati da un profondo rapporto di amicizia e da calciatori hanno giocato insieme con la maglia giallorossa in ben 83 occasioni.