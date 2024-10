Tra Juric e i Friedkin la rottura è vicina

Avevano scritto di aver scelto Juric "per vincere trofei". Consapevoli che fosse una bugia, probabilmente spesa per indorare l'ennesima pillola alla piazza in ebollizione. Che a quelle parole i Friedkin non credessero lo hanno capito tutti. [...] E infatti da qualche ora hanno ripreso i contatti con Daniele De Rossi. Esonerato poco più di un mese fa dopo 4 giornate senza vittorie è già l'incarnazione del rimpianto. [...] L'impressione a Trigoria è che Juric sia un allenatore poco legittimato all'interno della squadra: delle sue richieste, tante, precise, ambiziose, in campo se ne vedono poche.

Pochissime marcature uomo su uomo, poca ricerca della verticalità, tanto possesso sterile. [...] Ha 180 minuti per riprendersi la squadra: la Dinamo Kiev all'Olimpico giovedì e tre giorni dopo la Fiorentina a Firenze. [...] Il ritorno di De Rossi sarebbe utile anche a placare la folla che allo stadio ha pubblicamente contestato la proprietà e il ds Ghisolfi: lui ha un contratto e lo raccontano spettatore interessantissimo. [...] Ma attenzione, perché la proprietà lontana e imprevedibile potrebbe anche pensare a una mossa a sorpresa: né Juric, né De Rossi, ma un terzo allenatore. [...]

(la Repubblica)