Roma-Dinamo Kiev, il programma della vigilia: rifinitura alle 11:20, la conferenza stampa di Juric e un calciatore alle 14:30

Giovedì alle ore 18:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma e Dinamo Kiev, valida per la terza giornata della first phase dell'Europa League. I giallorossi svolgeranno domani alle ore 11:20 l'allenamento di rifinitura (aperto alla stampa), mentre alle 14:30 si terrà la conferenza di Ivan Juric e un calciatore nella sala stampa del centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria.