ROMA-DINAMO KIEV: arbitra Gözübüyük. L'unico precedente la sconfitta per 2-1 contro il Bodo nel 2021/22

Giovedì 24 ottobre alle 18:45, andrà in scena la sfida di Europa League tra Roma e Dinamo Kiev valida per la terza giornata della fase a girone unico. I giallorossi vengono da un pareggio contro l'Athletic Bilbao e da una cocente sconfitta contro l'Elfsborg ed ora devono rialzarsi. L'arbitro designato per dirigere il match contro gli ucraini sarà l'olandese Serdar Gözübüyük e sarà affiancato dai connazionali Erwin Zeinstra e Johan Balder. Il quarto uomo sarà Sander van der Eijk, al VAR Dennis Higler e AVAR Erwin Blank.

(uefa.com)

VAI ALLE DESIGNAZIONI UFFICIALI

Serdar Gözübüyük dirigerà una partita della Roma per la seconda volta in carriera. L'unico precedente risale alla stagione 2021/2022 quando l'olandese fu designato per arbitrare il quarto di andata di Conference League contro il Bodo Glimt. La partita finì 2-1 in favore dei norvegesi.

Un solo precedente anche per quanto riguarda la Dinamo Kiev, che ha incontrato il trentottenne nella stagione 2022/2023 per la quarta giornata dei gironi di Europa League. In quell'occasione gli ucraini persero 0-1 in casa contro i francesi del Rennes.

LR24