Zalewski rifiuta il Galatasaray e la Roma lo mette fuori rosa. Verso il Genoa: Dovbyk e Pellegrini tornano in gruppo

Giornata concitata in casa Roma e il motivo è legato al futuro di Nicola Zalewski. L'esterno classe 2002 ha rifiutato l'ennesima proposta del Galatasaray e il club giallorosso ha deciso di metterlo fuori rosa in seguito ai 'no' al PSV e alla società turca.

Il calciatore non ha preso parte all'allenamento odierno, mentre Artem Dovbyk e Lorenzo Pellegrini hanno lavorato con il resto del gruppo: le chance di vederli in campo nel match di domenica contro il Genoa aumentano quindi sensibilmente.

Inoltre domani alle ore 10 mister Daniele De Rossi parlerà in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Genova.

