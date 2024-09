Ranieri: "La Roma è una squadra nuova, ma De Rossi è una guida, in campo mette idee e non cuore o pancia"

LA REPUBBLICA - Claudio Ranieri, ex allenatore tra le altre della Roma e nell'ultimo periodo del Cagliari, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano. Ecco le parole del tecnico romano sui temi Roma e De Rossi:

Inter, Juventus, Parma, Fiorentina, Napoli sono pezzi del suo passato, Roma e Cagliari anche pezzi di cuore. De Rossi rischia qualcosa ad allenare la squadra che ama, la passione può compromettere la lucidità?

“No, anche la Roma è una squadra nuova, ha dovuto aggiustare molto, ma De Rossi ha già dimostrato di saper essere una guida e in campo mette le idee, non il cuore o la pancia. E comunque la partecipazione emotiva aiuta. Io ho girato molto e oltre alla Roma, che è la mia squadra da bambino, nel cuore porto il Cagliari, e Cagliari: ho amato e amo tutto di quella squadra e questo amore mi ha aiutato in questi ultimi due anni, perché nessuno più di chi ama vuole il bene dell’amato".