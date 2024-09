LIVE - Calciomercato Roma, affare Zalewski: alle 12 nuovo incontro col Galatasaray per convincere il giocatore

La questione Zalewski non è ancora chiusa, in un senso o nell'altro. Dopo il saliscendi di ieri, oggi sarà per forza di cose la giornata risolutiva vista la chiusura del calciomercato in Turchia questa sera. Gli emissari del Galatasaray sono tuttora a Roma, pronti ad un ultimo tentativo per completare l'affare.

10.30 - Il giornalista turco fa sapere come, dopo aver raggiunto un accordo con la Roma, la dirigenza del Galatasaray a mezzogiorno incontro l'agente di Zalewski e il giocatore per convincerli ad accettare l'offerta.