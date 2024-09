Intrigo Zalewski, pressing dei club

Alla fine il Galatasaray era riuscito a venire incontro alle esigenze di tutti. Sia della Roma che chiedeva oltre dieci milioni di euro per accettare il trasferimento, sia di Zalewski che chiedeva un ingaggio elevato per volare in Turchia. E allora dov’è l’intoppo? Nel ripensamento del ventiduenne giallorosso che dopo l’iniziale apertura di tre giorni fa al Galatasaray adesso ha preso tempo per riflettere e sembra orientato a decidere il suo destino da solo tra quattro mesi, quando potrà scegliere la sua futura destinazione da solo visto che è in scadenza di contratto. Oggi chiude il mercato in Turchia, la delegazione del Galatasaray è ancora nella Capitale e farà un ultimo tentativo per convincere il ragazzo che nella seduta di allenamento di ieri pomeriggio ha lavorato individualmente: un chiaro messaggio del club giallorosso.

[...] I turchi hanno chiesto a Zalewski di abbassare l’ingaggio pattuito per alzare invece la proposta da presentare a Ghisolfi. Così la vicenda si è ribaltata. La Roma ha accettato l’offerta di 11 milioni più uno di bonus e percentuale sulla rivendita, ma l’esterno ha invece rifiutato l’ultima proposta al ribasso.

Ore di standby fino a quando la delegazione turca ha deciso di chiudere la trattativa riformulando la precedente proposta al giocatore. Tutto fatto? Macché. Stavolta Zalewski ha giocato al rialzo perché non più convinto di trasferirsi a Istanbul. [...] L’entourage dell’esterno polacco adesso starebbe chiedendo uno stipendio da 3,2 milioni di euro netti a stagione per quattro anni, un bonus alla firma di 500 mila e una clausola rescissoria da 15 milioni. Chiaramente a queste cifre l’operazione oggi non andrà in porto: il Galatasaray tuttavia farà un ultimo tentativo prima di abbandonare definitivamente la trattativa. [...]

(Corsport)