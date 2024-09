Trigoria, Roma in campo a due giorni dal Genoa: in gruppo Dovbyk e Pellegrini. Out Zalewski (FOTO)

Arrivano buone notizie dall'allenamento mattutino della Roma. I giallorossi, infatti, sono scesi in campo per preparare la sfida contro il Genoa, in programma domenica alle 12:30. Può sorridere Daniele De Rossi: Dovbyk e Pellegrini, infatti, come si evince dalle foto pubblicate dal club sui social, si sono allenati con il resto dei compagni. Out, invece, Nicola Zalewski, messo fuori rosa dopo il rifiuto al Galatasaray.