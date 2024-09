FELICI: "Ci sta che la Roma abbia reagito mettendo fuori rosa Zalewski" - TORRI: "La trovo un'esagerazione"

A due giorni da Genoa-Roma, nell'etere romano tiene banco il caso Zalewski. "La sua cessione era una grande operazione di mercato. Ci sta che la Roma abbia reagito mettendo il giocatore fuori rosa.", il pensiero di Antonio Felici. Di diverso avviso Piero Torri: "I numeri dell'operazione Zalewski non mi hanno mai convinto, solo un analfabeta delle contrattazioni offrirebbe 2 milioni all'esterno: sarebbe 6 volte il suo attuale ingaggio. Metterlo fuori rosa mi sembra comunque un'esagerazione"

_____

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Dovbyk ha una grande opportunità: deve meritare sul campo i soldi che è stato speso e la fiducia della società che praticamente non gli ha messo concorrenza. Per come ho visto Soulé gli darei un po' di allenamento, di addestramento, puntando su Paulo Dybala (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Dybala o Soulé? Credo si debba lavorare per farli giocare insieme. Bisogna riuscire a trovare equilibrio con due trequartisti e un attaccante (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

I numeri dell'operazione Zalewski non mi hanno mai convinto, solo un analfabeta delle contrattazioni offrirebbe 2 milioni all'esterno: sarebbe 6 volte il suo attuale ingaggio. O c'è qualcosa che non sappiamo oppure i numeri sono diversi da questi. Metterlo fuori rosa mi sembra comunque un'esagerazione (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

A Genova giocherei con Shomurodov, anche perché Dovbyk in due settimane non ha ancora fatto un allenamento in gruppo (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La cessione di Zaleskwi era una grande operazione di mercato. Ci sta che la Roma abbia reagito mettendo il giocatore fuori rosa. De Rossi tornerà al 3-5-2, Saelemaekers a destra ed Angelino a sinistra (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do Io tokyo)

Non credo che la perdita di Zalewski possa far scendere la considerazione del mercato (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)

È assurdo che ogni settimana ci sia un caso, domani in conferenza stampa si parlerà solo di Zalewski (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo 92.7)