Conclusa la sosta per gli impegni delle Nazionali, si torna in campo. Domenica la Roma è attesa in casa del Genoa alle 12,30 nella quarta giornata di campionato e domani alla vigilia della sfida, come di consueto, il tecnico giallorosso Daniele De Rossi interverrà in conferenza stampa: appuntamento alle 10,00 al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria.