Il Galatasaray continua a spingere per Zalewski. Totti: "Mi vedrei come direttore tecnico. De Rossi parafulmine, ma è l'unico che può fare l'allenatore della Roma"

Genoa-Roma, match valido per la quarta giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 12:30, si avvicina e gli uomini di mister Daniele De Rossi continuano a lavorare in vista della gara: parzialmente in gruppo Dovbyk, mentre ancora lavoro individuale per Pellegrini e Le Fée.

Proprio dell'allenatore giallorosso è tornato a parlare Francesco Totti, il quale si è soffermato anche sul suo mancato ritorno in società.

Continua invece la trattativa tra la Roma e il Galatasaray per Nicola Zalewski. L'affare sembrava aver subito un rallentamento, ma l'emissario del club turco si trova ancora a Trigoria e punta a chiudere il colpo dopo aver trovato l'accordo con i giallorossi sulla base di 11 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

Intanto saluta il calcio Diego Perotti: il 'Monito' appende gli scarpini al chiodo all'età di 36 anni e dopo aver collezionato 138 presenze con la maglia giallorossa.

I LINK ALLE NEWS PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - BALDANZI: “ROMA, STUDIO DA 10. SEGNO E INVENTO, DA TREQUARTISTA MI DIVERTO DI PIÙ”

TOTTI: “DE ROSSI PARAFULMINE, RISCHIA DI FARE LA FINE DI MOURINHO”

AG. LE FÉE: “SU ENZO ANCHE CLUB INGLESI E TEDESCHI, MA LA ROMA È SEMPRE STATA LA SUA PRIMA SCELTA”

LAROMA24.IT - OLIMPICO DA RECORD: NEL 23/24 OLTRE 1 MILIONE E 700MILA SPETTATORI. ROMA QUASI AL PARI DELL’INTER: SOLO IL MILAN HA FATTO MEGLIO

FIORENTINA, BOVE: “L’ADDIO ALLA ROMA? È STATA UNA MIA SCELTA, ERO FUORI DAL PROGETTO”

ROMA-VENEZIA: INFO BIGLIETTI. TAGLIANDI IN VENDITA (FOTO)

PEROTTI DÀ L’ADDIO AL CALCIO: “CHE BEL VIAGGIO, MI MANCHERAI”. LA ROMA: “GRAZIE PER LE EMOZIONI CHE CI HAI REGALATO”. CUORE DI DE ROSSI, PAREDES: “UN PIACERE GIOCARE CON TE” (FOTO E VIDEO)

LIVE - CALCIOMERCATO ROMA, ZALEWSKI-GALATASARAY: ACCETTATA L'OFFERTA DA 11 MILIONI PIÙ BONUS E PERCENTUALE SULLA RIVENDITA. IL CALCIATORE CHIEDE 3.2 MILIONI NETTI DI INGAGGIO

TRIGORIA: DOVBYK PARZIALMENTE IN GRUPPO, PRESENTI I TRE ARGENTINI. INDIVIDUALE PER LE FEE, PELLEGRINI E ZALEWSKI. PERSONALIZZATO PER NDICKA (FOTO E VIDEO)

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

