Olimpico da record: nel 23/24 oltre 1 milione e 700mila spettatori. Roma quasi al pari dell'Inter: solo il Milan ha fatto meglio

Lo Stadio Olimpico si conferma ancora una volta uno degli impianti più caldi d'Europa. Il consueto "sold out" non è più una novità. Secondo uno studio della Gazzetta dello Sport (dati Transfermarkt), la Roma, con 1.196.000 spettatori nella stagione 2023-24, occupa il settimo posto tra i club europei. In Italia, secondo i dati del quotidiano sportivo, i giallorossi sono terzi, dietro a Inter (1.383.000 spettatori) e Milan (1.319.000). Numeri di per sè clamorosi quelli del club di Friedkin, che in Serie A si mette alle spalle Napoli e Juventus e in Europa guarda dall'alto club come Tottenham, West Ham, Arsenal a Manchester City. Tuttavia, analizzando più a fondo questi numeri, emerge una situazione leggermente diversa.

I DATI A CONFRONTO: TUTTE LE COMPETIZIONI

La classifica, infatti, tiene conto solo delle partite di campionato, escludendo la Coppa Italia e le competizioni europee, dove la Roma, nell'ultima stagione, ha disputato almeno un turno in più rispetto a Inter e Milan. Considerando tutte le competizioni, infatti, il totale delle presenze allo Stadio Olimpico nella stagione 2023-24 ammonta a 1.701.415 spettatori, posizionando i giallorossi appena sotto Milan (1.790.124) e Inter (1.727.636).

MILAN (1.319.000 in Serie A + 7 partite di coppa)

Milan-Newcastle: 65.695

Milan-PSG: 75.649

Milan-Borussia Dortmund: 75.292

Milan-Rennes: 69.021

Milan-Slavia Praga: 59.325

Milan-Roma: 75.023

Milan-Cagliari: 49.800 (Coppa Italia)

Totale Coppe: 471.124

Totale tutte le competizioni: 1.790.124

INTER (1.383.000 in Serie A + 5 partite di coppa)

Inter-Benfica: 66.573

Inter-Salisburgo: 71.825

Inter-Real Sociedad: 69.010

Inter-Atletico Madrid: 73.709

Inter-Bologna: 63.519 (Coppa Italia)

Totale coppe: 344.636

Totale tutte le competizioni: 1.727.636

ROMA (1.196.000 in Serie A + 8 partite di coppa)

Roma-Servette: 55.746

Roma-Slavia Praga: 64.934

Roma-Sheriff: 60.492

Roma-Feyenoord: 67.293

Roma-Brighton: 64.877

Roma-Milan: 66.025

Roma-Bayer Leverkusen: 64.073

Roma-Cremonese: 61.975 (Coppa Italia)

Totale Coppe: 505.415

Totale tutte le competizioni: 1.701.415

ANALISI DEI DATI

Confrontando tutte le competizioni, il Milan domina la classifica in Italia con 1.790.124 spettatori, seguito dall'Inter (1.727.636) e poco sotto dalla Roma (1.701.415). Un fattore che ha favorito l'incremento degli spettatori all’Olimpico è il maggior numero di partite casalinghe disputate dalla Roma rispetto a Inter e Milan. Tuttavia, il vero punto di forza dei giallorossi è il tasso di occupazione dello stadio (occupancy rate), che ha raggiunto il 99%. Il Meazza di Milano, inoltre, ha una capienza maggiore rispetto all'Olimpico, rendendo ancora più impressionanti i numeri dello stadio capitolino.

UNA CRESCITA COSTANTE

La Roma sta vivendo una crescita continua, migliorando di anno in anno. Nella scorsa stagione, la società ha sottoscritto 40.000 abbonamenti (+4.000 rispetto alla stagione 2022-23). È cresciuto anche il numero di abbonati Under 16 (+35%) e Under 25 (+12%). Per quanto riguarda i biglietti singoli, si registra un aumento del 5% tra gli Under 16. Questo trend positivo è continuato anche nella stagione appena iniziata: la partita contro l’Empoli ha segnato un nuovo record con 67.517 spettatori, superando il precedente primato contro il Bayer Leverkusen nella scorsa stagione (67.334). Questo nuovo record, è stato possibile anche grazie all’aumento della disponibilità di posti, soprattutto nelle Curve.

LR24